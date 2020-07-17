ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Schenker'den AB'ye eleştiri: Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıkılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye sıkça tepki gösterirken, kimsenin Rusya, BAE ve Mısır uçakları hakkında açıklamalarda bulunmadığını söyledi.

Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupa Birliği'nin Libya'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusundaki duruşunu eleştirdi.

Avrupalıların sıkça Birleşmiş Milletlerin (BM) uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetleri gündeme getirdiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.