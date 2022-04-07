ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışına sıcak bakıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye olası F-16 savaş uçağı satışı konusunda görüş bildirdi. Kongre'ye gönderilen mektupta, bu satışın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye olası F-16 savaş uçağı satışı konusunda görüş bildirdi. Mektupta satışın yapılacağına dair herhangi bir teminat ya da zaman çizelgesi bulunmuyor ancak Türkiye'ye F-16 tedarik edilmesinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve uzun vadede NATO'nun bütünlüğüne hizmet edeceği belirtiliyor. Reuters'ın haberine göre, 17 Mart tarihli mektup, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin 4 Şubat'taki mektubuna cevaben yazıldı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerden 50'yi aşkın vekil, bu mektupta Biden yönetimine Ankara'nın F-16 talebini reddetmesi için çağrıda bulunmuştu. Türkiye geçen Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Washington şu ana kadar olası satışla ilgili görüş bildirmekten imtina etmişti. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışı, Ankara'dan Rus S-400 hava savunma sistemleri almasının ardından tartışmalı hâle gelmişti. ABD bu alım nedeniyle Ankara'ya bir dizi yaptırım uygularken Türkiye F-35 programından da çıkarılmıştı. Ukrayna vurgusu ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu'nun imzasıyla Kongre'ye gönderilen mektupta, Ankara-Washington ilişkilerinde yaşanan gerginliğin kabul edildiği ancak Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin ve bu ülkeyle olan savunma bağlarının önemine de vurgu yapıldığı görüldü. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği bu desteğin "bölgedeki habis nüfuz karşısında önemli bir caydırıcı" olduğu belirtildi. Washington'ın S-400'ler nedeniyle gerçekleştirdiği cezalandırıcı eylemlerin Ankara'ya "ciddi bir bedel ödettiğini" vurgulayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bununla beraber yönetim, NATO ittifakının uzun vadeli bütünlüğü ve kapasitesine ilişkin çıkarların yanı sıra ABD ile Türkiye arasında savunma alanındaki ticari ilişkilerle desteklenen ABD ulusal güvenlik, ekonomik ve ticari bağlarına yönelik ikna edici çıkarlar olduğuna inanıyor" ifadesini kullandı. Mektupta ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi durumunda bunu ilgili yasal süreç kapsamında Kongre'ye bildireceği hatırlatıldı. DW,rtr/CÖ,JD