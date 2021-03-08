ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü 'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güllü'nün "cinsiyet eşitliği, kadınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmaları" vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2021 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verildiği duyuruldu.

Açıklamada "Türkiye'den Canan Güllü cinsiyet eşitliği, adınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmalarındaki kararlı savunuculuğuyla Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü (IWOC) 2007’den beri dünyanın dört bir yanından barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini savunmada cesaret, fedakarlık ve liderlik sergileyen kadınları ödüllendiriyor.