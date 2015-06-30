ABD Dışişleri Bakanlığı: LGBTİ yürüyüşünde polisin neden şiddet kullandığını anlayamadık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, polisin İstanbul'da gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü'nde neden şiddet kullandığını anlayamadıklarını söyledi. Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan bir soruya cevap veren Toner, Türkiye'de insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygıları olduğunu, bunu daha önce de dile getirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'de tampon bölge oluşturacağı konusunda somut kanıt olmadığını söyleyen Toner, bölgede yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını da belirtti. Toner, bu tür tampon bölgelerin oluşturulması için büyük lojistik zorlukların aşılması gerektiğinin de altını çizdi.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine, İstanbul'da dün düzenlenen LGBTİ yürüyüşünde polisin neden şiddet kullandığını anlayamadıklarını dile getiren Toner, Türkiye'de insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygıları olduğunu, bunu daha önce de dile getirdiklerini belirterek, ABD'nin barışçıl toplantıları ve düşünce özgürlüğünü her zaman desteklediğini söyledi.