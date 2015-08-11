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ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de amaç harita değişikliği değil, IŞİD'in peşinden gitmek

'Suriye'nin bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir şeyle ilgilenmiyoruz'

11 Ağustos 2015 14:24

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin koalisyon güçleri ile Suriye’de yürüttüğü operasyonlar ile ilgili, “Şunu açıkça belirttik ki, koalisyonun amacı IŞİD'e karşı savaşmaktır, nokta. Amaç, harita değişikliği yapmak değil, IŞİD'in peşinden gitmektir” dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında, "Suriye'de, karada savaşan güçlerin IŞİD'e karşı verilen mücadelenin dışında kendi ayrı hesapları olduğuna" yönelik iddialar soruldu. Kirby ise "Suriye'nin bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir şeyle ilgilenmiyoruz" şeklinde cevap verdi.

ABD yönetiminin, "Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede hedeflerini değiştirip kendi devletlerini kurmamaları için ne tür temaslarda bulunduğu" yönündeki bir soru üzerine Kirby, şunları kaydetti: "Suriyeli Kürtler, IŞİD'e karşı çok etkili olduklarını kanıtladı, bu yüzden koalisyon onları havadan desteklemeye devam ediyor. Şunu açıkça belirttik ki, koalisyonun amacı IŞİD'e karşı savaşmaktır, nokta. Amaç, harita değişikliği yapmak değil, IŞİD'in peşinden gitmektir." Değiştirilmek istenen tek şeyin IŞİD'in kontrol ettiği alan olduğunu belirten Kirby, "Görevin amacı değişmedi. IŞİD'i ortadan kaldırmak. Amaç, karada savaşanları desteklemek, Suriye'nin haritasını değiştirmek değil" diye konuştu.

 

Kirby'den çağrı: 'PKK siyasal sürece dahil olmalı'

 

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyup duymadıkları yönündeki bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkı var. Şunu da ekleyebilirim ki, PKK'ya saldırılarını sonlandırarak siyasal sürece dahil olmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kirby, açıklamasında ayrıca "Beklentimiz, Türkiye'nin gerekli önlemleri alarak uluslararası insan hakları doğrultusunda sivil ölümlerine engel olmasıdır" ifadesini kullandı. "Türkiye'nin IŞİD'e karşı yaptığı savaşı gerekçe göstererek Kürt savaşçıların peşinden gittiği" iddiaları yönünde bir soru üzerine ise Sözcü Kirby, "(Türkiye'nin) PKK'ya karşı saldırılarının sebebi, kendi sınırları içerisinde maruz kaldıkları saldırıların sonucudur" diye konuştu.

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