ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Heybeliada Ruhban Okulu'nun (Halki Ruhban Okulu) kapatılmasının 50. yılı için “Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermesi için ısrar etmeye devam ediyor" mesajını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin okulun bir ilahiyat fakültesine bağlanmasını reddettiğini anımsattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 1971 yılında kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu olarak bilinen Halki Ruhban Okulu'nun kapatılmasının 50. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Price, "ABD, Türk hükümetini İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan din veya inanç özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermesi için ısrar etmeye devam ediyor" açıklaması yaptı.

Price'ın mesajı şöyle:

"Halki Ruhban Okulu 127 yıldır faaliyet gösteriyordu. Okulun kapanması Ekümenik Patrikhane'nin 1690 yıldır evi olan Türkiye'de Ortodoks din insanları için bir eğitim okulundan mahrum bıraktı. Halki'nin kapatılmasından bu yana, Ortodoks din insanı olmak isteyenler eğitimleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldılar.

ABD, Türk hükümetini İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan din veya inanç özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermesi için ısrar etmeye devam ediyor. Ayrıca, Türk hükümetini, dini grupların ülke içinde din insanlarını eğitmelerine izin vermeye çağırıyoruz."

Sözcü Bilgiç: Türk mevzuatına uygun açılmasını reddedeli 50 yıl geçti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, sosyal medyada Price'ın mesajını alıntılayarak, "Ve Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Halki Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti" paylaşımı yaptı.

Türk Üniversitesine bağlanması şartı koyulmuştu

1971 yılında çıkarılan "Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmi Yüksek Okullar Hakkında Kanun" sonucunda okulun dini eğitime devam edebilmesi için bir Türk Üniversitesi veya ilahiyat fakültesine bağlanması şartı koyulmuştu. (ANKA)