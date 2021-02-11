ABD Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu

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ABD Dışişleri Bakanlığı, iş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması için" çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Kavala'ya yönelik yanıltıcı suçlamalar, hâlâ cezaevinde olması, davalarının birleştirilmesi gibi yöntemlerle duruşmaların sonuçlanmasının sürekli ertelenmesi hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygıyı baltalamaktadır" denildi.

Açıklamada aynı zamanda Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyma çağrısı yapıldı. ABD, "Davanın Türkiye'nin yasalarına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak şeffaf ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasını" istedi.

AİHM, Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar vermişti.

Açıklamada, "ABD vatandaşı olan Henri Barkey'e yönelik suçlamaların da temelsiz olduğuna inanıyor ve davasının adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri de yer aldı.