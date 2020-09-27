ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir gazetecinin ödülünü 'Trump'ı eleştiren paylaşımları' nedeniyle geri çektiği ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Finlandiyalı gazeteci Jessikka Aro'ya verilecek bir ödülü ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sosyal medyadaki eleştirileri nedeniyle geri çektiği ortaya çıktı.

CNN'in aktardığı habere göre, Finlandiyalı araştırmacı gazeteci Jessikka Aro, 2019'un Mart ayında Rusya'nın propoganda çalışmalarına dair yaptığı haberden sonra Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü (IWOC) almaya hak kazandı. Ancak açıklama yapılmaksızın Aro'nun ödülünün geri çekildi.

Ödülün geri çekildiği dönem Foreign Policy dergisi, Aro'nun sosyal medyadaki Trump eleştirileri nedeniyle ödülünün alındığını yazmış, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili olayın 'iletişim hatası' olduğunu, Aro'nun finale kalmadığı ve 'yanlışlıkla bilgilendirildiğini' savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisi'nin konuya dair yaptığı araştırma ödülün geri alınma nedeninin sosyal medyadaki Trump eleştirileri olduğunu tespit etti. Dışişleri Bakanlığı'nın ödülü veren Küresel Kadın Sorunları Sekreterliği ile yazışmalarında, Aro'nun sosyal medya paylaşımlarında Trump'a yönelik eleştirilerinden kaynaklanan 'endişe' dile getirildiği görüldü.

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Müfettişlik Ofisi'nin raporu ışığında, Dışişleri Bakanlığı'nın gazeteci Aro'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi.