ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolarlık viskiyi arıyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya devletinin bakanlık yaptığı dönemde Mike Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolar değerindeki viskiyi bulmaya çalışıyor.

Soruşturma ile ilgili belgelere göre hediyenin Pompeo'ya ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Kayıtlara göre Japonya hediyeyi Dışişleri Bakanlığı'na 24 Temmuz 2019'da verdi. Bu tarihte Pompeo, Suudi Arabistan'a seyahat ediyordu.

ABD'de resmi görev yapan yetkililer 390 dolara kadar hediyeleri kabul edebiliyor. Bu fiyatın üstündeki hediyeleri ellerinde tutmak istiyorlarsa yetkililerin belirlenen fiyat verip satın alması gerekiyor. Öte yandan, yasalar resmi görevdekilerin yabancı hükümetlerden hediye kabul etmesini yasaklıyor. Gelen hediyeler, ABD yönetimine verilmiş kabul ediliyor.

Belgelere göre viskiye 5 bin 800 dolar değer biçildi ve şişenin nerede olduğunun bilinmediği not edildi. Belgelerde konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Pompeo'nun avukatı William A. Burck, Trump dönemi bakanının hediyenin kendine verildiğini hatırlamadığını ifade etti.