ABD Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'ler konusundaki duruşumuzu anladığını düşünüyorum

T24 Dış haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri operasyonel hale getirme çabalarının sürmesi hakkındaki haberlerden "endişe duyduklarını" belirtti.

Reuters'a açıklamalarda bulunanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türkiye'nin S-400 alımının CAATSA yaptırımları görüşmelerine yol açtığını, ikili ilişkilerde ve NATO'da çok büyük bir engel olduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililerin duruşumuzu anladığını düşünüyoruz" dedi.

Ortagus, Washington'ın Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemlerini almasına "hararetle karşı olmaya" devam ettiğini söyledi.

Dün Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.