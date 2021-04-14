ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ve Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptıkları görüşmede NATO'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Blinken ve Stoltenberg, NATO'nun merkezinin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına göre ikili Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırındaki "agresif" asker yığınağını "hemen" çekmesi gerektiği konusunda da konuştu.

Açıklamada, "Bakan ve Genel Sekreter NATO'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi.

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Blinken ve Stoltenberg'in Afganistan konusunda da konuştuğunu ifade eden Price, ABD Dışişleri Bakanı'nın bir kez daha, "ABD ve NATO'nun Afganistan'a beraber girdiğini, beraber uyum sağladığını ve beraber çıkacağını" vurguladığını aktardı. Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD'nin Afganistan'dan 11 Eylül itibariyle tamamen çekilmiş olacağını söylemişti. Biden'ın resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün, "Rusya, tehditkâr NATO adımları nedeniyle önlem alıyor" dedi.