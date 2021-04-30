ABD Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın 1915 olayları açıklaması Türkiye'nin 'egemen dokunulmazlığını' etkileme amacı taşımıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki "egemen dokunulmazlığını" etkileme amacı taşımadığını duyurdu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını 'soykırım' şeklinde nitelemişti.

ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.

TIKLAYIN: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı; iktidar ve muhalefetten tepki yağdı