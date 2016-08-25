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ABD Dışişleri Bakanı: YPG, Fırat'ın doğusuna çekilmeye başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kerry telefonda görüştü

25 Ağustos 2016 13:35

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karadan ve koalisyon güçlerinin havadan destekleriyle düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtının ardından PYD ve YPG'nin Menbiç'ten Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeye başladığını açıkladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Kerry'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Cerablus harekâtından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in PYD'ye Fırat'ın doğusunu işaret etmesinin ardından Kürt güçlerinin çekilmeye başladığı belirtildi.

 

''Kırmızı çizgimiz''

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "kırmızı çizgimiz" dediği Fırat Nehri'nin batısına dair olarak, "Fırat'ın doğusunda YPG'liler lojistik destek vermek istiyorsa o ayrı ama özellikle operasyonlar bittikten sonra batısında bir tane bile YPG'li istemeyiz. ABD de bu konuda garanti verdi. Çünkü YPG/PYD gittiği yerlerde etnik temizlik yapıyor" demişti.

 

Erdoğan: Siz ne olacağınızın hesabını yapın

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PYD lideri Salih Müslim'in harekâtla ilgili olarak, Twitter'da paylaştığı  "Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir" tweetine sert yanıt verdi. Erdoğan "Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak.' diye. Onlara ben buradan sesleniyorum, siz ne olacağınızın hesabını yapın" diye konuştu.

 

Biden: YPG ve Suriye kuvvetleri
nehrin öbür tarafına geçmemelidir

 

Suriye'deki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cerablus harekâtına ilişkin olarak "Ayarlamalarımız var. Menbiç’le ilgili kararlarımız var. YPG ve Suriye kuvvetleri nehrin öbür tarafına geçmemelidir, hiçbir zaman ABD’den desteklenmeyecekler" dedi.

 

Yıldırım: Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD'nin işgal etmemesi

 

Başbakan Binali Yıldırım, Cerablus ve Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeleri kastederek "Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD-YPG unsurlarınca işgal edilmemesi" dedi.

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