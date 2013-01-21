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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

John Kerry'nin, şubat ayında yapması planlanan Türkiye gezisinde Irak'ta artan gerilimi, Suriye'deki iç savaşı ve İmralı sürecini masaya taşıması bekleniyor

21 Ocak 2013 09:42

Yeni ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ilk yurt dışı gezisini şubat ayında Türkiye'ye yapacak. Kerry'nin, Türkiye'ye Irak ve Suriye dosyalarıyla gelmesi ve BDP'lilerle görüşerek, İmralı sürecine sembolik olarak destek vermesi bekleniyor.

Hillary Clinton'dan boşalan koltuğa geçen John Kerry'nin, şubat ayında yapması planlanan Türkiye gezisinde Irak'ta artan gerilimi, Suriye'deki iç savaşı ve İmralı sürecini masaya taşıması bekleniyor.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun geçen hafta washington'da gerçekleştirdiği temasları hatırlatarak şunları söyledi:

"Sinirlioğlu’nun gezisi, bir anlamda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun şubat sonu ya da mart ayında yapmayı planladığı Washington gezisinin ön hazırlığı niteliğindeydi. Davutoğlu’nun gezisinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki yaza doğru Beyaz Saray’a gitmesi bekleniyor."

Türkiye'nin İmralı sürecinde, son ana kadar 3. bir ülkeyi sürece dahil etmemeyi planladığını belirten Aydıntaşbaş, "ABD’nin desteği, sembolik bir önem taşıyor. John Kerry’nin bu çerçevede Ankara’ya yapacağı ziyarette BDP liderleri Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ya da içinde Ahmet Türk’ün de olacağı bir DTK heyetiyle bir araya gelerek çözüm sürecine destek vermesi bekleniyor. John Kerry’nin ayrıca CHP ve MHP genel başkanlarından randevu istemesi bekleniyor" dedi.

Kerry'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Suriye konusunun da önemli bir yer aldığını belirten Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Suriye'de yaşananlar karşısında ABD'nin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği düşüncesini aktaracağını söyledi.

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