ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Suriye sınırına 30 bin kişilik sınır koruma gücü kurulacağına ilişkin açıklama geldi. Tillerson, sınır ordusu kurma niyetinde olmadıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kanada’dan ülkesine dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin tepkisini çeken sınır gücü konusunun tamamen yanlış tasvir edildiğini vurgulayan Tillerson, ABD’nin Türkiye’ye bir açıklama borcu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu konuda verdiği tepkiyi anladıklarını belirten Tillerson, ABD’nin Suriye’de terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde yerel unsurların güvenliği sağladığından emin olmaya çalıştığını söyledi.

Tillerson daha önce yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını söylemiş ve çatışmaların sona ermesi için askeri varlıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.