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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarını ciddiye alıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye katkılarını

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Rex Tillerson, ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye politikası hakkında bilgi verdi.

Tillerson, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadeleye katkılarını övdü.

Suriye'de siyasi süreçte tüm yerel unsurların temsil edilmeleri gerektiğini belirten Tillerson, bu sürecin ve süreç kapsamında varılacak anlaşmanın Suriye'nin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi ancak bu konuda "sabırlı" olunması gerektiğini vurguladı.

Rusya ve İran'ın desteğinin Suriye liderini güçlendirdiğini kabul eden Tillerson, bu nedenle Esad'ın derhal görevi bırakmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Tillerson, "ABD'nin Suriye politikasının kilit hedefi İran'ın etkinliğini azaltmaktır" dedi.

Ayrıca ABD'nin Suriye'de Obama yönetiminin Irak'taki "hatasını" tekrarlamayacağını söyleyen Tillerson, "Amerikan ordusu yakın gelecekte Suriye'de kalacak" diye konuştu.

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