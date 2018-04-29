ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye ile karşılıklı güveni kaybettik

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyaretini ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluğunu ziyaret ederek tamamladı.

Konsolosluk çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Tillerson, ''Karşılıklı güveni kaybettik ama bu ilişkileri onarmak için çabalamalıyız'' dedi.

Güvenin her ilişkinin temeli olduğunu vurgulayan Tillerson, Türkiye ile karşılıklı olarak güveninin yeniden inşası için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her görüşmesinde birbirlerini daha da iyi tanıdıklarına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rex Tillerson'ı dün İstanbul-Tarabya'daki Hüber Köşkü'nde kabul etmişti.

Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 40 dakika sürmüş, sonrasında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Tillerson'ın üst düzey danışmanlarından R.C. Hammond ise görüşmede ABD'nin YPG'ye desteğini ve Suriye'nin güneyinde ilan edilen ateşkesi ele aldıklarını söyledi.

Rex Tillerson İstanbul'da ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da bir araya gelmişti.

Tillerson dün ayrıca petrol şirketi Exxon Mobil'in eski CEO'su sıfatıyla İstabul'daki 22. Dünya Petrol Kongresi'nde "Dewhurst Ödülü"nü almış, konuşmasında, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı, cesur erkek ve kadınlar, darbecilere karşı direndi ve kendi demokrasilerini korudu" demişti.

Türkiye'deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Kuveyt'e geçti.

Tillerson Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da temaslarda bulunarak Katar krizine çözüm arayacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da Katar ile tüm ilişkilerini kesmiş, Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yollamış, Doha yönetimi tüm koşulları reddetmişti.

Katar'dan talep edilenler arasında ülkedeki Türk üssünün kapatılması da vardı.