ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: 'Türk şiddeti' kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde yaşana kavgayı değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ‘Türk şiddeti’ olarak tanımladığı olay için “Basit şekilde kabul edilemez” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Tillerson, Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında kendisini protesto etmek için Türkiye’nin Washington büyükelçiliği grupla Erdoğan’ın korumalarının da olduğu grup arasında çıkan kavga hakkında konuştu.

Tillerson, Fox News’e yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını hatırlattı ve “Türk şiddeti basit şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Tillerson sözlerini “Hala süren bir soruşturma var. Bu incelemeden çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Türk Büyükelçiliği’nde yaşananlarla ilgili dehşete düştüğümüzü ilettik” diye sürdürdü.

Bass, Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan kavgayla ilgili ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi nezninde sözlü ve yazılı protesto" denilerek, "Washington'daki olaylara ABD makamları yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'uziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir.

"ABD makamları gerekli önlemleri almadı"

ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."