ABD Senatosu'ndan Erdoğan’a mektup: Korumalarınızdan hesap sorun!

ABD'li Demokrat Senatör Dianne Feinstein ve Cumhuriyetçi John McCain Washington’da, Türk büyükelçiliği önünde korumaların da katıldığı ‘kavga’ya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "ortak" mektup gönderdi. Mektupta, "Kendi ülkemizde bu tür hareketleri görmezden gelemeyiz ve sizi ulusumuzun başkentinde barışçıl eylemcilere şiddetli biçimde saldıran korumalarınızdan hesap sormaya çağırıyoruz" ifadesi de yer aldı.

Barışçıl protestoculara şiddetle saldıran görevlilerin sorumlu tutulmaları yönünde çağrıda bulunan senatörler, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın konutu önünde yaşananların ABD yasaları ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edilemez olduğunu belirttiler.

McCain ve Feinstein’in mektubunun çevirisi şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Washington D.C.’deki Türkiye Büyükelçiliği dışında bazı korumalarınızın davranışlarıyla ilgili derin endişemizi ifade etmek için yazıyoruz. Korumalarınızın barışçıl protestoculara şiddet kullanarak karşılık vermesi asla kabul edilemez. Bu, maalesef hükümetinizin basına, etnik azınlıklara ve muhaliflere karşı davranışlarını yansıtıyor.

16 Mayıs 2017 günü, korumalarınızın polis şeridini yarıp geçtiği ve Büyükelçi Kılıç’ın konutu dışındaki küçük bir protestocu gruba şiddetli biçimde saldırarak, en az dokuz kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Ancak dünkü saldırı münferit bir olay değil. Geçen yıl bazı destekçileriniz ve korumalarınız Brookings Institution’daki medya üyeleri ve eylemcilerle çatışmıştı.

Personelizin davranışları basın özgürlüğünün anayasal güvencelerini ve tüm Amerikalıların toplanma özgürlüğünü ihlal ediyor. Personelizin Amerikan topraklarındaki bu hakları arsızca ihlal etmesi bu özgürlüklere bir hakarettir ve hükümetinize de leke sürmektedir. NATO üyesi ve bölgede kilit bir müttefik olan Türkiye’yi onlarca yıldır destekliyoruz ve uzun süreli ortaklığımıza daha uygun hareket etmenizi umuyoruz.

Kendi ülkemizde bu tür hareketleri görmezden gelemeyiz ve sizi ulusumuzun başkentinde barışçıl eylemcilere şiddetli biçimde saldıran korumalarınızdan hesap sormaya çağırıyoruz.”