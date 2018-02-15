ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan'da karşılanmadı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı, temaslarda bulunmak için geldiği Lübnan'daki başkanlık sarayında Lübnanlı mevkidaşı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Tillerson'ın saraya girişi sırasında karşılanmaması, görüşmenin öncesinde de bekletilmesi televizyon kanallarında canlı yayınlandı.

Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor. Ancak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ile ABD ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah’ın siyasi olarak yakın olması iki ülke arasında gerginlik yaratıyor.