ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda kısa sürede karar vereceklerini söyledi.

Bloomberg’ün haberine göre Pompeo, Brunson konusuyla ilgili olarak Türkiye’ye yönelik uygulamaya konan yaptırımların bazılarının kaldırılabileceğini ifade etti.

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AFP’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nı takip etmekle görevli muhabiri Shaun Tandon da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye’den ayrılan Pompeo'nun uçağa yakıt almak için Brüksel’de verilen molada gazetecilere konuştuğunu aktardı.

Brunson’ın tutukluluğuyla ilgili olarak Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasındaki ‘mantığı görebildiğini’ söyleyen Pompeo'nun, nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğinin altını çizdiği belirtildi.

"Nihai bir karar verilmedi"

Buzzfeed’in dış haberler muhabiri Emily Tamkin de Pompeo’nun şunları söylediğini aktardı:

“Yaptırımlar konusundaki kararımızı kısa sürede vereceğiz ama yaptırımların bazıları doğrudan Brunson konusuyla ilgili olarak uygulamaya kondu ve onları kaldırmanın arkasında bir mantık var. Ancak nihai bir karar verilmedi ve bu konuyla ilgili Başkan’la konuşmam lazım.”