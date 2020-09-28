ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Selanik'te: Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun çözülmeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Doğu Akdeniz krizini telefonda konuştuğunu duyurmasının ardından bugün 5 günlük Avrupa turuna Yunanistan'dan başladı.

Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, Pompeo'nun ziyaretinin amacına dair 'Ankara ile Atina arasındaki gerginliği ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki bir kaza ve olay yaşanması ihtimalini azaltmak' dedi.

Pompeo'nun Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la bir araya gelmesiyle, ABD-Yunan Stratejik Diyaloğu'nun gerçekleştirilmesinin ardından ortak açıklama yayımlandı. Yunan Dışişleri tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre iki ülke büyüyen ikili ilişkileri daha da geliştirme, savunmadan güvenliğe, enerjiden ticarete bir dizi alanda işbirliğini sıkılaştırma kararlılığını teyit etti.

"Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun, barışçı çözülmeli"

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ile Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda görüşlerini paylaştı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun olarak barışçı şekilde çözülmesi gerektiğine dair inançlarını yineledi. Bu bağlamda, ABD, Yunanistan’ın bölgedeki diğer ülkelerle diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak deniz sınırlandırma anlaşmaları imzalamaya hazır olduğunu teyit etmesini memnuniyetle karşıladı. ABD ile Yunanistan, ayrıca, daha geniş bir bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için ellerinde bulunan tüm uygun araçları kullanmak suretiyle NATO müttefikleri olarak yakın işbirliğini geliştirmeye bağlılıklarını yineledi.

"İki taraf, Mart 2019'da Kudüs'te başlatılan 3 + 1 formatı (Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD) çerçevesinde çeşitli sektörlerde işbirliğini sürdürme ve güçlendirme arzularını teyit etti ki, bu ortaklık, Doğu Akdeniz ve daha geniş bölgede barış, istikrar, güvenlik ve refahın teşvik edilmesine katkıda bulunabilir."

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'le de bir araya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı, yarın Girit Adası'na giderek NATO'nun Suda askeri üssünde incelemelerde bulunacak.