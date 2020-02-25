ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rejimin saldırıları Türkiye'yle çatışma riskini artırıyor

Amerika'nın Sesi'nin habere göre, Pompeo, başkent Washington'daki bakanlık binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Moskova ve Tahran'ın desteklediği Suriye ordusunun İdlib ve çevresindeki saldırılarını 'zalimce' olarak nitelendiren Pompeo, "Saldırılar, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek" dedi.

"Neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye'yle çalışıyoruz"

"Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye'yle çatışma riskini artırıyor" diyen Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini belirtti. Pompeo, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi, birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye'yle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu savunan Pompeo, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Suriye hükûmeti, Rusya ya da İran tarafından 'baltalandığını' söyledi.

"Suriye halkının insani yardımlara erişimine izin verilmeli"

Suriye halkının insani yardımlara erişimine izin verilmesi, bir insani yardım koridoru oluşturulmasının önemine işaret eden ve Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nde geçenlerde bu konudaki bir tasarıyı bloke ettiği için eleştiren Pompeo, yardımların ulaştırılmasını sağlamak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le çalıştıklarını dile getirdi.