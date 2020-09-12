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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kıbrıs ziyaretinde "zaman darlığı" nedeniyle KKTC'ye geçmeyecek

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bir telefon görüşmesinin yeterli olmayacağını bildirdi

12 Eylül 2020 13:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs ziyaretinde sadece Rum tarafında temaslarda bulunabileceğinin kendilerine bildirildiğini aktardı.

Burcu, ABD Büyükeçisi Judith Garner’in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla aradığını ve Pompeo'nun "zaman darlığı" nedeniyle sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'le görüşebileceğini bildirdiğini aktardı.

Sözcü açıklamasında, Garber’in, Pompeo’nun Kuzey’e “sınırlı zaman” nedeniyle geçememesinin “yanlış anlaşılmaması ve ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını” vurguladığını da ifade etti.

Burcu açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bir süre önce planlanan ve daha sonra iptal edilen Kıbrıs ziyareti programında Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun iptal edilen ziyaretinin ardından şimdi yapacağı bu ziyarette bundan vazgeçilmiş olmasının ciddi bir yanlış olduğunu vurguladı” dedi.

Sözcü, Akıncı'ya Pompeo'nun adada bulunduğu süre içinde bir telefon görüşmesi yapabileceklerinin bildirildiğini, KKTC liderininse bir telefon konuşmasının "yeterli ve uygun olamayacağını" söyleyerek yanıt verdiğini belirtti.

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