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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı

16 Aralık 2020 19:28

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun COVID-19'a yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pompeo'nun, COVID-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir."

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