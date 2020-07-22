ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü'nü topa tuttu; Çin'in himayesinde olmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Britanya'da katıldığı özel bir toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldığı belirtildi. Pompeo'nun Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'in himayesinde olmakla suçladığı ve pandemi sırasında ölen Britanyalılardan sorumlu tuttuğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da dışarıya kapalı bir toplantıya katılan Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim odaklı değil siyasi bir örgüt olduğunu savundu. Pompeo, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u Pekin'e 'çok yakın' olmakla suçladı.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Pompeo, Ghebreyesus'un 2017'deki seçimi kazanmak için Çin'le bir anlaşma yaptığına dair güçlü istihbarat kanıtları olduğunu savundu. Pompeo'nun "Bu anlaşma yapıldığı için ölen Britanyalılar var" dedi.

Pompeo'nun toplantıda söylediği belirtilen ifadelere Dünya Sağlık Örgütü'nden yanıt geldi: Böyle bir açıklamadan haberdar olmamakla birlikte her türlü temelsiz suçlamayı reddediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, ülkeleri pandemiyle başa çıkmaya odaklanmaya çağırıyor"