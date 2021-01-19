ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin yönetimi Müslüman Uygur halkı ve diğer etnik azınlıklara karşı insanlık suçu işliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ve diğer etnik azınlıklara "soykırım" ve "insanlığa karşı suç işlediği" sonucuna vardıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin sona ermesine 24 saatten az süre kala, Çin'e yönelik yeni bir adım geldi.

Pompeo, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadelerini kullandı..

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.