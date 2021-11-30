ABD Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna uyarısı: Rusya'nın gerilimi artıracak eylemleri ciddi sonuçlar doğurur

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “artan saldırganlığı” durumunda “ciddi bir yanıt” verileceğini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırında artan askeri varlığı üzerine konuştu.

Blinken, Rusya’nın ‘alışılmamış’ askeri hareketliliği karşısında NATO işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Blinken, “Rusya’nın gerilimi artıracak herhangi bir eylemi ABD için büyük bir endişeye neden olur ve yeniden yükselen saldırganlık ciddi sonuçlar doğurur” dedi.

Blinken, Rusya’nın “bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak için askeri hareketliliği artırmanın yanı sıra içeridede eylemlerde bulunduğunu” söyledi.