ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Hepimiz eşitiz

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Günü sebebiyle yaptığı açıklamada ABD’nin temel kuruluş prensibini hatırlattı: Hepimiz eşitiz.

Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Günü’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Pompeo şunları söyledi:

\"ABD temel özgürlükler ve evrensel insan haklarının korunmasını savunmaktadır.

\"Ulusumuz hepimizin eşit olduğu ve herkesin yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı vardır.

\"Dünyada birçok ülke vatandaşlarını sadece lezbiyen, gay, biseksüel, trans veya çift cinsiyetli (hermafrodit) olması sebebiyle tutuklanıyor ve suiistimal ediliyor.

\"LBGTI bireyi olmayı suç sayan yasalar 70’ten fazla ülkede korku salıyor. Bazılarında ölüm cezası bile uygulanıyor.

\"ABD dünya çapında tüm bu insanların yanındadır.”