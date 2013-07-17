ABD Dışişleri Bakanı Kerry Ürdün'de

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı John Kerry, ikili temaslarda bulunmak ve İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini görüşmek üzere Ürdün'e geldi.

Ürdün resmi haber ajansında (PETRA) yer alan habere göre, Kerry başkent Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cevde ile bir araya geldi. Kerry ve Cevde'nin iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

İkilinin yaptığı görüşmede, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması, Suriye krizi ve bu krizin çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Ürdün'e yansımaları gibi bölgesel meseleleri değerlendirdikleri kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Kerry'nin bugün Arap Barış Girişimi Komitesi temsilcisi Arap Dışişleri Bakanları ve Arap Birliği temsilcileri ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'nin söz konusu toplantıya katılmak üzere beraberindeki heyetle Kahire'den Ürdün'e hareket ettiği belirtildi.