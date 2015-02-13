ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Rusya'ya uyguladığımız yaptırımları kaldırmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın Ukrayna anlaşmasına ve Eylül ayında imzalanmış Minsk Mutabakatı'na uyması halinde ABD'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

John Kerry, Belarus'un başkenti Minsk'te Üçlü Temas Grubu'nun Ukrayna üzerine anlaşmaya varmasından "memnuniyet" duyduğunu belirterek, barışın sağlanması ve Ukrayna'nın bağımsızlığının tesis edilmesi konusunda tarafların önünde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu kaydetti.



Kerry, "Biz Rusya'nın ve ayrılıkçıların taahhütlerini sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 17.5 milyar dolarlık finansal yardım yapılacak

Kerry açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır belirttiğimiz gibi Rusya Eylül 2014 Minsk Mutabakatı'nın ve şimdi varılmış olan anlaşmanın gereğini tam olarak yerine getirdiği takdirde Birleşik Devletler, Rusya uyguladıkları yaptırımları geri çekmeye hazırdır."

Ayrıca Ukrayna hükümetinin IMF ile mali yardım konusunda mutabakata varmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Kerry, bu mutabakatın Ukrayna'nın ekonomik reformlarına destek çerçevesinde 17,5 milyar dolarlık bir finansal yardımı da öngördüğünü kaydetti.

'Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak kabul ediyoruz'

ABD Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki, Minsk'teki zirvede varılan uzlaşıda destekledikleri konular olduğunu belirterek anlaşmada yer alan diğer konuları önümüzdeki günlerde değerlendireceklerini söyledi.

Kırım'ın statüsü ile ilgili herhangi bir maddenin anlaşmada yer almadığının hatırlatılması üzerine Psaki şu ifadelere yer verdi: "Biz Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olarak kabul ediyoruz. Bu politikamız halen değişmedi. Yaptırımların ilişkisi üzerinden bu duruşumuzu dile getiriyoruz. Önümüzde gidilmesi gereken uzun bir yol var ve elbette ki bu anlaşmaların her bir parçasının önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağını beklemiyoruz, fakat mümkün olduğunca kısa süre içerisinde bu anlaşmaların gereğinin yapılacağını umuyoruz."

ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunu istikrarsızlaştırdığı gerekçesi ile bir dizi yaptırımı devreye sokmuştu. (AA)