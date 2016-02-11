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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Ne yapayım, Rusya ile savaşa mı gireyim?

"Daha da vahim olacak. Bu, üç ay boyunca sürecek, muhalefeti büyük ölçüde yok edecek"

11 Şubat 2016 12:37

Suriye'deki Esad karşıtı örgütlerin, ABD'nin kendilerine verdiği desteğin azaldığını düşündüğü belirtildi. New York Times'ın haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Cenevre'ye gitmedikleri için söz konusu örgütleri suçlarmış gibi göründüğü ifade edildi. 

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suriye’deki Esad karşıtı örgütlerin umutsuzluğa kapıldığını yazdı. Gazete, geçen hafta Londra’da Prens Charles tarafından bağışçı ülkeler için düzenlenen bir resepsiyonda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Cenevre’ye gitmedikleri için söz konusu örgütleri suçlarmış gibi göründüğünü yazdı. 

Resepsiyonda bulunan bir Suriyelinin aktardığına göre, 'muhalifler' bir günde Halep’e 230 varil bombası atıldığını söylediklerinde, Kerry bunu 180 diye düzeltti. Habere göre Kerry, “Daha da vahim olacak. Bu, üç ay boyunca sürecek, muhalefeti büyük ölçüde yok edecek” dedi. Kerry, baskılar üzerine “Ne yapmamı istiyorsunuz, Rusya ile savaşa mı gireyim?” sorusunu sordu.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından konu hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Sözcüsü John Kirby, Kerry'nin 'üç ay' açıklamasının herhangi bir tahmin anlamına gelmediğini söyledi. 

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