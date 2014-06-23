ABD Dışişleri Bakanı Kerry Bağdat’a gitti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Irak Başbakanı Nuri Maliki, Parlamento Başkanı Usame Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Huzeyr Huzai , Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Muvatın Listesi Lideri Ammar Hekim ile görüşmesi bekleniyor. Kerry ile Zebari, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecekler.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Kerry, Bağdat temaslarında, terör örgütü IŞİD'in, Musul'u ele geçirmesiyle ülkeden başlayan yeni durumu ele alacak. Kerry, krizin aşılması için Bağdat hükümetine çeşitli çözüm önerileri sunacak.