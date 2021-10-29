ABD Dışişleri Bakanı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı: Türkiye, önemli bir NATO müttefiki ve ABD’nin ortağıdır

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Blinken, "Türkiye, önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır. Türkiye, onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplumun yanında durmuştur" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllara dayanan ilişkimiz ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir işbirliği üzerine kurulmuştur" diyen Blinken, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin halklar arası bağlar, varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır" yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Blinken, gelecek yıllarda ABD-Türkiye ortaklığını büyütmeyi "sabırsızlıkla beklediklerini" ifade etti.