ABD Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasıyla ilgili tarih verdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin şu anda Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğinin büyük ihtimalle önümüzdeki 2 sene içinde Kudüs’e taşınmayacağını söyledi.

Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la görüşmesinin ardından konuşan Tillerson, "Elçiliğin taşınması, bu yıl ya da büyük ihtimalle sonraki yıl olacak bir şey değil ancak Başkan (Trump) bizim çok somut ve kararlı şekilde hareket etmemizi istedi" dedi.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının 'Kudüs'ün nihai statüsü konusunda gösterge' olmadığını da sözlerine ekleyen ABD'li bakan, sınırlara İsrailliler ve Filisitinliler arasında 'görüşülüp karar verileceğini' ifade etti.