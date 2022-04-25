ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenski ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya geldiği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'li bakanlar ile Zelenski'nin görüştüğü bilgisini doğruladı.

Yetkililer, ABD'den Rusya'nın işgali başladığından bu yana yapılan ilk resmi ziyarette bakanların, ABD diplomatlarının kademeli olarak ülkeye döneceğini bildirdiklerini ve yeni bir büyükelçi görevlendireceklerini söylediklerini aktardılar.

ABD haber ajansı Associated Press'in aktardığına göre Blinken ve Austin, ülkelerinin Kiev büyükelçiliğinin henüz açılmayacağını bildirdi.

Washington'da da kabine, Zelenski hükümetine ve çevredeki diğer dost ülkelere 713 milyon dolar para yardımı yapma kararı aldı.

Zelenski, daha önce ABD'ye "Kiev'e elleri boş gelmemelerini" söylemişti. AP'nin aktardığına göre Washington'da yapılan bu yeni yardımın Kiev'i memnun edeceği inancı hakim.

Yetkililer, güvenlik endişeleri nedeniyle Ukrayna ziyaretinde medyanın Blinken ve Austin'e eşlik etmesine izin vermemişti. Gazeteciler, gezi hakkında Polonya'da verilen brifinglerle bilgilendirilirken; tüm açıklamaların Blinken ve Austin Ukrayna'dan çıkana kadar ambargolu olduğu bildirildi.

Pentagon'dan bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Austin'in Ukrayna'dan sonra Almanya'ya geçeceğini ve buradaki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını konuşmak için 20 ülkeden mevkidaşı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geleceğini bildirdi.