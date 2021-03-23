ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'yi yakın tutmak hem ABD'nin hem NATO'nun çıkarına

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile yakın kalmanın hem Washington'ın hem de NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi.

Brüksel'de NATO dışişleri bakanları buluşmasında konuşan Blinken, "Ankara'yla farklılıklarımız olduğu bir sır değil" dedi. Blinken, bu farklılıklara rağmen Türkiye'nin NATO'ya yakın kalmasının ittifaktaki herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

"Türkiye uzun süredir bizimle olan, değer verdiğimiz bir müttefik" diyen Blinken, NATO'da kalmanın Ankara için de çıkarlı olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, NATO'nun iç bölünmeler yaşadığı dönemden daha güçlü çıkabileceğine inandığını söyledi.

Büyükelçi Satterfield: Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik olarak görüyor

Geçen cuma günü bir grup gazeteciyle bir araya gelen ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD’deki yeni yönetimin Türkiye’ye bakışını şöyle değerlendirmişti:

“Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik, NATO partneri, bölgesi ve ötesinde önemli bir ülke olarak görüyor. Bu önceki yönetimin yaklaşımından çok da farklı değil. Ama Başkan Biden ve yeni ekibin farklı yaklaştığı konular da var. Farklar Türkiye’ye özel değil. Yönetim transatlantik ilişkilere önem veriyor. Transatlantik ilişkilerin kurumlarına önem veriyor.”

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