ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, derin hayal kırıklığı yarattı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu kararın 'derin hayal kırıklığı yarattığını' dile getirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak nitelemesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Blinken de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Blinken, paylaşımında "İstanbul Sözleşmesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere kadınlar için koruma sağlamalıyız" diye yazdı.