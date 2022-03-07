ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO'ya saldırı olursa harekete geçilir

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya’nın Ukrayna işgaline yaptığı açıklamalarda "Rusya'nın üstündeki baskıyı giderek artıracağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Baltık ülkeleri ziyaretlerinin ilk ayağı olarak Litvanya’da yaptığı açıklamalarda Litvanya, Latviya ve Estonya’nın NATO ülkeleri olarak Rusya’nın askeri operasyonlarını genişletmesi durumunda güvenliklerinin sağlanacağını söyledi.

Blinken, “Müttefiklerimizle beraber hazır olabilmek için ortak savunmamızı güçlendiriyoruz” dedi.

Blinken, “Saldırıya uğraması durumunda NATO bölgelerinin hepsini savunacağız. Kimse hazırlığımızdan şüphe etmemeli” dedi.