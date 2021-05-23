ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin için tek çözümün iki devletli çözüm yolunun olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News televizyonuna İsrail ile Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi .İsrail ve Filistin için en uygun çözümün iki devletli çözüm olacağını söyleyen Blinken, “İsrail’in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın ve Filistinlilere hak ettikleri devleti vermenin tek yolu budur. Bu gitmemiz gereken yöndür. Bunun bugün olması gerekmiyor" dedi.

Blinken, iki taraf için de olumlu şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hem Filistinlilerle hem de İsraillilerle iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Ancak burada en önemli konu şudur; olumlu bir değişiklik olmazsa ve özellikle Filistinlilerin haysiyetle ve umutla yaşaması için bir yol bulamazsak bu döngü kendisini tekrar edecek gibi gözüküyor” ifadelerine yer verdi.