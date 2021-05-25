ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: "Amaç ateşkesi güçlendirmek ve Gazze'ye yardımı hızlandırmak"

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyaretinin ilk ayağı olan İsrail'e gitti.

Blinken bu ziyarette Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi güçlendirmek ve İsrail'in hava saldırıları sonucunda büyük zarar gören Gazze'ye yapılan insani yardımları hızlandırmayı hedefliyor.

Blinken'in bu hedefi doğrultusunda İsrailli yetkililer 11 günlük çatışmaların ilk gününden bu yana ilk kez Gazze'nin özel sektörüne yakıt, ilaç ve gıda girmesine izin verdiklerini söyledi.

Reuters'a isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Ana odağımız ateşkesi korumak ve ihtiyacı olanlara yardım gitmesini sağlamak" dedi. Yetkili, "daha kapsamlı barış görüşmeleri için henüz çok erken olduğunu" söyledi.

Blinken'ın ziyareti sırasında İsrail işgalindeki Batı Şeria'nın Ramallah kentine, Kahire'ye ve Amman'a gitmesi bekleniyor. Blinken İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Ramallah'da ise Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Joe Biden yönetimi, bölgede iki devletli çözümü destekliyor.