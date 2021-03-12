ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türk başkonsolosun katili Sasunyan'ın tahliye edilecek olmasına tepki: Derin hayal kırıklığı içindeyiz

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1982'de Türkiye'nin Los Angelese Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye edilecek olmasından "derin hayal kırıklığı" duyduklarını söyledi.

Blinken'ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıkalamada, "Bir diplomata saldırmak sadece belli bir kişiye yönelik büyük suç değildir, aynı zamanda diplomasinin kendisine bir saldırıdı" denildi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlarına saldırılmasını önlemek için uzun süredir diplomat katillerinin dünyanın her yerinde olabilecek en büyük cezayı almalarını savunduğunu ifade etti. Bakan, bu suçları işleyenlere şartlı tahliye hakkı tanınmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Açıklamanın sonunda, "Tekrar Sayın Arıkan'ın ailesine ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de evine giderken Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından trafik ışıklarında beklerken öldürülmüştü. Yakalanan Sasunyan ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken Saiba bulunamadı ve Lübnan'dak iç savaşta öldüğü iddia edildi.

Ankara'dan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan'ın tahliye edilmesi kararının Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını belirterek kararı şiddetle kınadığını açıkladı. "ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen kararın değiştirilmediğine" işaret edilen açıklamada, "Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

Dışişleri açıklamasında, "Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır" ifadelerine yer verildi.