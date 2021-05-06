T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya "Ukrayna'ya yönelik saldırgan adımları durdurun" çağrısı

06 Mayıs 2021 12:55

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'ya "Ukrayna'ya karşı pervasız ve saldırgan adımları durdurması" yönünde çağrı yaptı. 

Ukrayna'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya'dan Ukrayna'ya karşı pervasız ve saldırgan adımlarını durdurmasını bekliyoruz" dedi. 

Blinken, Ukrayna sınırından askerlerin çekilme kararına rağmen bölgede hâlâ belirgin Rus askeri ve ekipmanı bulunduğunu söyledi. 

TIKLAYIN- Rusya, cuma günü itibariyle Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başlayacağını açıkladı

Ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski'yle görüşen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Zelenksi'yle görüşmeyi beklediğini ekledi. 

Rusya'nın bölgedeki asker yığınağı Batı ülkelerinin tepkisini çekmiş, Kiev-Moskova hattındaki gerilim üst seviyelere çıkmıştı.

 

abdblinkenrusyazelenskirusyasınırasker
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24