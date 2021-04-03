ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrailli mevkidaşına: İsrailliler ve Filistinliler eşit ölçüde refah ve özgürlüğe sahip olmalı

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşına İsrail ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiğini söyledi.

Blinken'ın yorumları, Biden yönetiminin Trump yönetimine kıyasla Filistin'e daha çok odaklanabileceğinin sinyallerini verdi.

Gabi Aşkenazi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken'ın "ABD'nin İsrail ve onun güvenliğine bağlılığının sürdüğünü ifade ettiği ve ABD-İsrail ilişkilerini her yönüyle daha da güçlendirmek istediklerini söylediği" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın bölgesel güvenlik sorunlarını, Filistin halkına insani yardımları ve Arap ile Müslüman yoğunluklu nüfusa sahip ülkelerle ilişkileri normalleştirme sürecini masaya yatırdıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, Biden yönetiminin İsrail ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiği konusundaki görüşünü vurguladı" dedi.