ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" mesajı: Türkiye 2020'de en çok gazetecinin tutuklandığı 3 ülkeden biri

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin(CPJ) 2020 yılı verilerine göre Çin, Türkiye ve Mısır'ın en çok tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülke olduğuna dikkat çekti.

Blinken 2 Mayıs'ta yayımladığı mesajında, "Özgür ve bağımsız basın, halka kendilerini koruyabilecek, bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak ve hükümet yetkililerini sorumlu tutacak bilgileri ileten temel bir kurumdur" dedi. Blinken, "Bağımsız medyanın sunduğu doğru bilgini demokratik toplumlar için bir temel oluşturduğunu" da ifade etti.

"Bugünlerde gazeteci hakları için durumu çok üzücü" diyen Blinken, birçok ülkede hala gazetecilerin ciddi anlamda baskı gördüğüne dair veriler paylaştı. Blinken, CPJ'nin verilerine göre Türkiye'nin Çin ve Mısır ile birlikte 2020'de en çok gazeteci tutuklayan ülkelerden olduğuna dikkat çekti. Blinken, CPJ'nin 2020 yılının veri biriktirmeye başlamalarından bu yana en çok gazetecinin haber yaptıkları için tutuklandığı yıl olduğunu belirttiğini de vurguladı.

Blinken, birçok zapt edici hükümetin pandemi şartlarını gazetecilere daha fazla baskı uygulamak için kullandığını belirtirken, günümüzde özgür bilgi akışı için internet özgürlüğünün de önemini vurguladı.