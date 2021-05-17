ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Filistin şiddetini bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda tüm tarafları sivilleri korumaya çağırdıklarını söyledi ve ABD'nin şiddeti sonlandırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken iki haftadır devam eden gerilimle ilgili, “ABD çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyor. Yüzlerce insan hayatını kaybetti ya da yaralandı, çocuklar enkaz altından çıkarılıyor. Eğer taraflar isterse ateşkes için destek sağlamaya hazırız” dedi.

Blinken İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu ancak gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının tehlikeye girmesinin 'kaygı verici' olduğunu belirtti.

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