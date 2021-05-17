ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Filistin şiddetini bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken iki haftadır devam eden gerilimle ilgili, “ABD çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyor. Yüzlerce insan hayatını kaybetti ya da yaralandı, çocuklar enkaz altından çıkarılıyor. Eğer taraflar isterse ateşkes için destek sağlamaya hazırız” dedi.
Blinken İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu ancak gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının tehlikeye girmesinin 'kaygı verici' olduğunu belirtti.
Blinken, AP ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının Gazze bürolarının bulunduğu binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair kanıt talep ettiğini, ancak İsrail'in kanıt sunmadığını ifade etti.