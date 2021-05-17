ABD: İsrail'den AP ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili ek bilgi istedik

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AP ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının Gazze bürolarının bulunduğu binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair kanıt talep ettiğini, ancak İsrail'in kanıt sunmadığını ifade etti.

İsrail cumartesi günü binayı önceden uyarı yaptıktan sonra vurarak yıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CBS'e yaptığı açıklamalarda binanın "meşru bir hedef olduğunu" ve bilgilerin gerekli istihbarat kanallarından geçirildiğini ifade etmişti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "Bina vurulduktan kısa süre sonra vurulma nedeniyle ilgili ek bilgi istedik" dedi.

Blinken bu talebin ardından kendilerine henüz ek bilgi sunulmadığını ifade etti.