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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de

10 Temmuz 2017 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'de geçen yılki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ettiğini söyledi.

Petrol şirketi Exxon Mobil'in eski CEO'su sıfatıyla İstabul'daki 22. Dünya Petrol Kongresi'nde "Dewhurst Ödülü"nü alan Tillerson konuşmasında, "Çok mühim bir dönemde buradayız. Yaklaşık bir sene önce Türk halkı, cesur erkek ve kadınlar, darbecilere karşı direndi ve kendi demokrasilerini korudu" dedi.

Türk halkının, anayasalarındaki hakkı kullanarak ülkesini koruduğunu vurgulayan Tillerson, "Hayatını kaybedenleri ve yaralananları anıyorum" diye konuştu.

Tillerson konuşmasında ayrıca ABD için Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ve enerji konusunda da kavşak noktası konumunda bulunduğunu ifade etti.

15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz'da bastırılan darbe girişiminde 180'i sivil 249 kişi hayatını kaybetmiş, 1500'e yakın kişi de yaralanmıştı.

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