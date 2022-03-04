ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.

Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD arasında bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara’da bir araya gelecek.