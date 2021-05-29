ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Türkiye ile ilişkiler bizim için çok önemli

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan Joe Biden yönetiminden Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk isim olan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, "Türkiye ile ilişkilerin ülkesi için çok önemli olduğunu" söyledi.

Hürriyet Daily News'a konuşan Sherman, "‘Türkiye ile ilişkilerimiz ABD için kritik önemde. Türkiye, bir NATO ortağımız, stratejik müttefikimiz ve dünyada bir güç(...) Türkiye aynı zamanda çok önemli bir iş ve ticaret ortağımız. Bu nedenle Başkan (Joe) Biden ve Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan arasında yapılacak zirvenin bütün bu ilişkilerimize olumlu anlamda damgasını vuracağını düşünüyorum. Aynı zamanda Başkan’ın herkesin farkında olduğu insan hakları ve demokrasiye ilişkin kaygıları ve Türkiye’nin nasıl bir yörünge izleyeceğine ilişkin konuları da dile getireceğinden eminim" diye konuştu.

Sherman, Erdoğan ve Biden arasında 16 Haziran'da NATO zirvesinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşme için de şunları söyledi:

" Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini çok önemli görüyor. NATO Zirvesi, AB-ABD ve G7 zirveleri marjında çok fazla liderle de ikili görüşme yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu görüşme, bizim kilit bir NATO müttefiği ile dünyada küresel düzeni korumak için birlikte yaptığımız çalışmaları da içeren işbirliğimizi yansıtıyor. Ama aynı zamanda bazı stres noktalarını ve gerilimleri içeren bir işbirliğini de yansıtıyor. Bu yüzden müttefiklerin doğrudan ve açıkça birbirleriyle konuşmaları büyük önem taşıyor.’"

Sherman, "ABD, YPG veya SDF (Suriye Demokratik Güçleri) ile ilişkisinin tek bir amacı olduğunu, onun da IŞİD’in Suriye’deki varlığını sona erdirmek olduğunu çok açık şekilde kaydetti. Tek misyonumuz budur." değerlendirmesinde bulundu.